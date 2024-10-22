علي حسن خليل: لسنا في تفاوض بل إعلان نوايا.. ولن تكون هناك ملحقاتٌ علنية ولا سرية للقرار 1701

وصف المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل المحادثات مع آموس هوكستين بأنها اعلان نوايا و"لا نسميها مفاوضات كاملة" .

وقال :"خلال اللقاءات مع هوكستين صار هناك تفاهما على بعض الامور التي تشكل قاعدة للتفاهم من اجل الغاية المرجوة لوقف اطلاق النار والمباشرة فوراً من اجل تطبيق القرار 1701"، مضيفاً: "الرئيس بري قدم الصورة التي تتضمن بعض الايجابية نتيجة التجارب المشوبة بحذر شديد نتيجة التجارب السابقة مع العدو".

وشدد حسن خليل على أن "الموقف اللبناني تبلور أمس بالتأكيد على الالتزام بالقرار 1701 لا زيادة ولا نقصان"، مضيفاً: "لا مانع لدينا إن كان هناك حاجة للتدقيق أكثر بآلية تنفيذ القرار".

وقال: "لن تكون هناك ملحقاتٌ علنية ولا سرية للقرار 1701 ولن نسمح بأي ترتيبات تحت الطاولة، لكننا على استعداد للتدقيق في آليات التنفيذ.".

كما شدد على ان "كل ما سرب حول شروط او ملحقات بالقرار 1701 او مطالبات تتعلق بتعديل مهام قوات الطوارئ الدولية او السماح بمراقبة جوية لم نسمعها من الوسيط الاميركي وان طرح ذلك لن نقبل به".