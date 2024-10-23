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إعلام العدو: سقوط عدد من الصواريخ في كريات شمونه بشكل مباشر على 3 أبنية
2024-10-23 | 07:09
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إعلام العدو: سقوط عدد من الصواريخ في كريات شمونه بشكل مباشر على 3 أبنية
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العدو:
الصواريخ
كريات
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