الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
23
o
البقاع
9
o
الجنوب
19
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
13:05
فيديو - علي حمية من فرنسا لـ الجديد: أولى الأولويات وقف إطلاق النار
12:19
المقاومة الإسلامية تنشر فيديو لعملية إسقاط طائرة مسيّرة من نوع "هرمز 450 - زیك" | للمتابعة:
11:34
بالصورة- خاتم السيد نصرالله في مزاد علني بايران .. ما السبب؟
11:10
بالفيديو- لحظة استقبال ماكرون لميقاتي في الإليزيه
10:48
فيديو - حريق الربوة.. مراسلة الجديد تنقل المشهد من قلب الحدث
محليات
جعجع للعربية: موافقة حسن نصر الله على وقف النار جاءت متأخرة ولبنان لا يحتمل أنصاف الحلول الآن
2024-10-23 | 09:48
A-
A+
جعجع للعربية: موافقة حسن نصر الله على وقف النار جاءت متأخرة ولبنان لا يحتمل أنصاف الحلول الآن
مقالات ذات صلة
الخارجية الأميركية: إن كان حزب الله أعرب لطرف داخلي عن موافقته على مقترح وقف النار فهذه الموافقة لم تصلنا
جعجع للعربية: على محور الممانعة الإفراج عن انتخاب رئيس للجمهورية
جعجع للعربية: دفعت ثمن موقفي المعارض للهيمنة السورية على لبنان
جعجع للعربية: موافقة حسن نصر الله على وقف النار جاءت متأخرة ولبنان لا يحتمل أنصاف الحلول الآن
محليات
للعربية:
موافقة
النار
متأخرة
ولبنان
يحتمل
أنصاف
الحلول
العودة الى الأعلى
"لمّا كان بعز قوته".. أسرار الصحف!
المقاومة الإسلامية: إستهدفنا تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في مسكفعام بصلية صاروخية
اقرأ ايضا في محليات
13:25
بالفيديو- غارة اسرائيلية على أوتوستراد رياق في البقاع الاوسط
بالفيديو- غارة اسرائيلية على أوتوستراد رياق في البقاع الاوسط
13:25
بالفيديو- غارة اسرائيلية على أوتوستراد رياق في البقاع الاوسط
بالفيديو- غارة اسرائيلية على أوتوستراد رياق في البقاع الاوسط
13:21
مراسل الجديد: معلومات أولية تشير الى أن المقاومة الإسلامية إشتبكت مع القوات الإسرائيلية في عيتا الشعب وأوقعت قتلى وجرحى عملت الطوافات العسكرية على إجلائهم
13:21
مراسل الجديد: معلومات أولية تشير الى أن المقاومة الإسلامية إشتبكت مع القوات الإسرائيلية في عيتا الشعب وأوقعت قتلى وجرحى عملت الطوافات العسكرية على إجلائهم
13:17
مراسلة الجديد: غارات اسرائيلية استهدفت بلدات علي النهري وتمنين الفوقا وشغت ورياق في البقاع
13:17
مراسلة الجديد: غارات اسرائيلية استهدفت بلدات علي النهري وتمنين الفوقا وشغت ورياق في البقاع
يحدث الآن
محليات
13:25
بالفيديو- غارة اسرائيلية على أوتوستراد رياق في البقاع الاوسط
خاص الجديد
13:21
مراسل الجديد: معلومات أولية تشير الى أن المقاومة الإسلامية إشتبكت مع القوات الإسرائيلية في عيتا الشعب وأوقعت قتلى وجرحى عملت الطوافات العسكرية على إجلائهم
محليات
13:17
مراسلة الجديد: غارات اسرائيلية استهدفت بلدات علي النهري وتمنين الفوقا وشغت ورياق في البقاع
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-10-16
ظهور نادر لـ علي ابن سلاف فواخرجي ووائل رمضان في زفاف حازم زيدان
2024-10-07
المشهد السياسي | بري يصارح فرنجية باجواء الخماسية ... فمن هو مرشحها؟
07:03
بالفيديو - إصابة مصنع في خليج حيفا بصاروخ من لبنان
2024-09-07
قائد الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل هاجمت 14 من سفننا في البحرين الأحمر والأبيض وقد استهدفنا 12 سفينة على صلة بإسرائيل ردا على هجماتها
2024-09-25
مراسلة الجديد: غارتان منذ قليل على حارة الفيكاني وتمنين التحتا بالبقاع
2024-10-22
الصليب الأحمر: ندعو بشكل عاجل إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في لبنان
بالفيديو
بالفيديو
13:11
مقدمة النشرة المسائية 23-10-2024
13:00
مقدمة النشرة المسائية
10:27
ماكرون يستقبل ميقاتي في الاليزيه .. مراسلة الجديد تتابع الأجواء
08:25
فيديو - حملة "معك يا لبنان" مستمرة في الإمارات
13:47
مقدمة نشرة أخبار الجديد
13:45
مقدمة النشرة المسائية 22-10-2024
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
01:28
كم أنفقت إسرائيل على إغتيال نصر الله وصفي الدين؟
عربي و دولي
01:28
كم أنفقت إسرائيل على إغتيال نصر الله وصفي الدين؟
عربي و دولي
17:28
هاليفي: وصلنا إلى نصرالله وخليفته
عربي و دولي
17:28
هاليفي: وصلنا إلى نصرالله وخليفته
محليات
14:13
"سبيس 2000" الصاروخ الذي دمّر مبنى الغبيري.. تعرف على أبرز خصائصه
محليات
14:13
"سبيس 2000" الصاروخ الذي دمّر مبنى الغبيري.. تعرف على أبرز خصائصه
محليات
02:04
من هو السيد هاشم صفي الدين؟
محليات
02:04
من هو السيد هاشم صفي الدين؟
محليات
11:34
بالصورة- خاتم السيد نصرالله في مزاد علني بايران .. ما السبب؟
محليات
11:34
بالصورة- خاتم السيد نصرالله في مزاد علني بايران .. ما السبب؟
خاص الجديد
05:42
ماذا وجدت كاميرا الجديد في الطابق -2 بسنتر الساحل؟
خاص الجديد
05:42
ماذا وجدت كاميرا الجديد في الطابق -2 بسنتر الساحل؟
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024