الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع تنشر التقرير رقم 26 حول الاعتداءات الاسرائيلية

مصادر دبلوماسية فرنسية للجديد: مؤتمر باريس سيبلور طرحا يرجح ان يكون العودة الى الورقة الفرنسية الاميركية وبالتالي هدنة الـ20 يوما لانتخاب رئيس في لبنان وانطلاق المفاوضات لتطبيق القرار 1701