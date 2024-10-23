ماكرون ناقش وميقاتي في الإليزيه الوضع في لبنان والمساعي الفرنسية لوقف اطلاق النار اضافة الى التحضيرات لـ"المؤتمر الدولي لدعم لبنان" الذي دعا اليه ماكرون غدا