مصادر الجديد: المؤسسة العسكرية لديها عديد يوازي 4500 جندي ويمكن أن تؤمن 500 آخرين لكنها ستطلب الى الحكومة تطويع نحو 6000 جندي ليصل العدد الى 11 الفا