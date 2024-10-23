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مصادر الجديد: المؤسسة العسكرية لديها عديد يوازي 4500 جندي ويمكن أن تؤمن 500 آخرين لكنها ستطلب الى الحكومة تطويع نحو 6000 جندي ليصل العدد الى 11 الفا
2024-10-23 | 12:49
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مصادر الجديد: المؤسسة العسكرية لديها عديد يوازي 4500 جندي ويمكن أن تؤمن 500 آخرين لكنها ستطلب الى الحكومة تطويع نحو 6000 جندي ليصل العدد الى 11 الفا
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