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مراسلة الجديد من باريس: خلال لقاء ماكرون – ميقاتي كان هناك مسعى للوصول الى وقف اطلاق النار
2024-10-23 | 12:57
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مراسلة الجديد من باريس: خلال لقاء ماكرون – ميقاتي كان هناك مسعى للوصول الى وقف اطلاق النار
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مراسلة الجديد من باريس: خلال لقاء ماكرون – ميقاتي كان هناك مسعى للوصول الى وقف اطلاق النار
محليات
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