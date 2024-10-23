طرح لنشر "قوات دولية" في الجنوب... دبلوماسي غربي يكشف الكواليس

وقال الدبلوماسي ان "ما نحتاج إليه الآن هو وقف إطلاق النار ووجود يحظى بثقة الجانبين، وقد يكون هذا الوجود عبر القوات المسلحة اللبنانية مع قوات دولية"، في إشارة الى قوات خارج إطار اليونيفيل، بحسب "فرانس برس".

واضاف البلوماسي الغربي إن "الدفع باتجاه تطبيق القرار "1701 مع إضافة" هو انعكاس لحقيقة مفادها أن أيا من الجانبين لم ينفّذ القرار 1701"، لافتاً الى ان "شركاء لبنان بداوا بالفعل دعم القوات المسلحة اللبنانية وهم يبحثون بشكل ملموس عن كيفية دعمها بشكل أكبر لتكون جاهزة في سياق وقف إطلاق النار واتفاق دبلوماسي طويل الأجل".