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محليات

طرح لنشر "قوات دولية" في الجنوب... دبلوماسي غربي يكشف الكواليس

2024-10-23 | 16:33
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طرح لنشر &quot;قوات دولية&quot; في الجنوب... دبلوماسي غربي يكشف الكواليس
طرح لنشر "قوات دولية" في الجنوب... دبلوماسي غربي يكشف الكواليس

أفاد دبلوماسي غربي لوكالة الصحافة الفرنسية ان فكرة نشر قوات متعدّدة الجنسيات في جنوب لبنان إلى جانب الجيش طرحت في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

 وقال الدبلوماسي ان "ما نحتاج إليه الآن هو وقف إطلاق النار ووجود يحظى بثقة الجانبين، وقد يكون هذا الوجود عبر القوات المسلحة اللبنانية مع قوات دولية"، في إشارة الى قوات خارج إطار اليونيفيل، بحسب "فرانس برس".

واضاف البلوماسي الغربي إن "الدفع باتجاه تطبيق القرار "1701 مع إضافة" هو انعكاس لحقيقة مفادها أن أيا من الجانبين لم ينفّذ القرار 1701"، لافتاً الى ان "شركاء لبنان بداوا بالفعل دعم القوات المسلحة اللبنانية وهم يبحثون بشكل ملموس عن كيفية دعمها بشكل أكبر لتكون جاهزة في سياق وقف إطلاق النار واتفاق دبلوماسي طويل الأجل".

طرح لنشر "قوات دولية" في الجنوب... دبلوماسي غربي يكشف الكواليس

محليات

جنوب لبنان

1701

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قوى الأمن نعت الرقيب علي جهاد فرحات الذي استشهد بغارة اسرائيلية
04:56

قوى الأمن نعت الرقيب علي جهاد فرحات الذي استشهد بغارة اسرائيلية

صدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة ما يلي:

" تنعى المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي شهيدها الرقيب علي جهاد فرحات، الذي استشهد، بتاريخ 22-10-2024، بغارةٍ نفّذها العدو الإسرائيلي على بلدته عربصاليم - النّبطيّة.

04:56

قوى الأمن نعت الرقيب علي جهاد فرحات الذي استشهد بغارة اسرائيلية

صدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة ما يلي:

" تنعى المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي شهيدها الرقيب علي جهاد فرحات، الذي استشهد، بتاريخ 22-10-2024، بغارةٍ نفّذها العدو الإسرائيلي على بلدته عربصاليم - النّبطيّة.

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