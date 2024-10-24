قوى الأمن نعت الرقيب علي جهاد فرحات الذي استشهد بغارة اسرائيلية

نبذة عن حياة الشّهيد ومراحل خدمته العسكريّة في سلك قوى الأمن الدّاخلي:

- الرتبة والاسم والشّهرة: علي جهاد فرحات.

- تاريخ الولادة ومكانها: 1-8-1994 عربصاليم - النّبطيّة.

- الوضع العائلي: متأهل.

- دخل السلك بتاريخ 16-05-2016 ورُقِّيَ إلى رتبة عريف بتاريخ 31-12-2020.

- رُقِّيَ إلى رتبة رقيب بعد الاستشهاد.

" خدم في: مفرزة طوارئ المطار - فصيلة التفتيشات في المطار - فصيلة أولى في السرية الأولى في فوج الإدارات العامة - سرية حرس المجلس النيابي - مفرزة استقصاء مركزية - فصيلة ثالثة في السرية الخامسة في فوج الإدارات العامّة.

" مُنح بعد الاستشهاد: وسام الجرحى - الميداليّة العسكريّة - ميدالية الأمن الدّاخلي وميداليّة الجدارة - وسام الاستحقاق اللّبناني من الدّرجة الرابعة.

" مُنح التنويهات التّالية:

- تنويه عدد/1/ صادر عن قائد جهاز أمن السّفارات والإدارات والمؤسّسات العامّة".