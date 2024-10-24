الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
24
o
البقاع
18
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
08:56
دمار العدوان الإسرائيلي على لبنان يضاهي "أعنف الزلازل"
08:42
288 اتصالاً تهديدياً "زائفاً" في مناطق لبنانية عدة.. وتوقيف 17 شخصاً
08:39
فيديو - أضرار جسيمة في عدد من المباني بكرمئيل إثر سقوط صواريخ المقاومة
08:18
فيديو - مجزرة في بلدة الخضر البقاعية.. الجديد تنقل المشهد من هناك
13:05
فيديو - علي حمية من فرنسا لـ الجديد: أولى الأولويات وقف إطلاق النار
محليات
المقاومة الإسلامية: استهدفنا قوات جنود العدو أثناء تقدمها عند مثلث عديسة - رب ثلاثين - الطيبة بالأسلحة الرشاشة والصاروخية وأجبرناها على التراجع
2024-10-24 | 07:44
A-
A+
المقاومة الإسلامية: استهدفنا قوات جنود العدو أثناء تقدمها عند مثلث عديسة - رب ثلاثين - الطيبة بالأسلحة الرشاشة والصاروخية وأجبرناها على التراجع
مقالات ذات صلة
المقاومة الإسلامية: استهدفنا قوات لجنود العدو الإسرائيلي أثناء تقدمها تجاه منطقة الكنيسة بين ميس الجبل ومحيبيب بصلية صاروخية
المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمعاً لجنود العدو الصهيوني بين بلدتي العديسة ورب ثلاثين بصلية صاروخية
المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي عند مثلث مسكفعام – رب ثلاثين – مركبا بصلية صاروخية
المقاومة الإسلامية: استهدفنا قوات جنود العدو أثناء تقدمها عند مثلث عديسة - رب ثلاثين - الطيبة بالأسلحة الرشاشة والصاروخية وأجبرناها على التراجع
محليات
الإسلامية:
استهدفنا
العدو
أثناء
تقدمها
عديسة
ثلاثين
الطيبة
بالأسلحة
الرشاشة
والصاروخية
وأجبرناها
التراجع
العودة الى الأعلى
فيديو - ميقاتي من باريس: الحل يبدأ بتطبيق القرار 1701
وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية من فرنسا لـ الجديد: المؤتمر لم ينته بعد والرقم الذي كان مُخططاً له هو مليار دولار وعلينا إنتظار نهاية هذا المؤتمر
اقرأ ايضا في محليات
10:58
المقاومة الإسلامية: شنينا هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الإنقضاضية على ثكنة راموت نفتالي وأصابت أهدافها بدقة
10:58
المقاومة الإسلامية: شنينا هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الإنقضاضية على ثكنة راموت نفتالي وأصابت أهدافها بدقة
10:36
مراسلة الجديد: غارة إسرائيلية على الحلانية وبوداي في بعلبك
10:36
مراسلة الجديد: غارة إسرائيلية على الحلانية وبوداي في بعلبك
10:35
المقاومة الإسلامية: إستهدفنا تجمعات لجنود العدو في مستعمرة مسكاف عام بصلية صاروخية
10:35
المقاومة الإسلامية: إستهدفنا تجمعات لجنود العدو في مستعمرة مسكاف عام بصلية صاروخية
يحدث الآن
محليات
10:58
المقاومة الإسلامية: شنينا هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الإنقضاضية على ثكنة راموت نفتالي وأصابت أهدافها بدقة
محليات
10:36
مراسلة الجديد: غارة إسرائيلية على الحلانية وبوداي في بعلبك
عربي و دولي
10:35
المقاومة الإسلامية: إستهدفنا تجمعات لجنود العدو في مستعمرة مسكاف عام بصلية صاروخية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-08-07
تنبيه عاجل من السفارة الأميركية: قروض لعودة المواطنين من لبنان
2024-08-23
مدعي الجنائية الدولية يستعجل إعتقال نتنياهو وغالانت
2024-10-06
حسين ايوب: مرحلة تمسك الثنائي الشيعي بسليمان فرنجية تراجعت بعد إغتـ ـيال السيد حسن
2024-10-22
فيديو من عدة زوايا يظهر الصاروخ الذي دمّر مبنى في الغبيري
09:36
وزير الخارجية الفرنسي: نسعى لوقف إطلاق النار في لبنان كذلك لخلق ظروف تناسب تطبيق الـ 1701
17:15
الضاحية تعيش ليلة عنيفة.. 17 غارة حتى الآن
بالفيديو
بالفيديو
09:55
فيديو - مليار دولار حصيلة مؤتمر باريس.. ميقاتي: لبنان ليس متروكاً
09:24
تمام نورالدين: حالة إنكار يعيشها بعض المسؤولين بشأن الـ 1701
08:18
فيديو - مجزرة في بلدة الخضر البقاعية.. الجديد تنقل المشهد من هناك
08:06
فيديو - ميقاتي من باريس: الحل يبدأ بتطبيق القرار 1701
05:53
اعلام العدو ينشر مقاطع فيديو عن تفجير منازل في بلدة رامية الجنوبية الحدودية
04:56
"يجب انهاء حرب الآخرين على أرض لبنان"... ماكرون من مؤتمر باريس: هدفنا دعم الجيش اللبناني
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
11:34
بالصورة- خاتم السيد نصرالله في مزاد علني بايران .. ما السبب؟
محليات
11:34
بالصورة- خاتم السيد نصرالله في مزاد علني بايران .. ما السبب؟
عربي و دولي
17:45
نتنياهو يزعم: "حزب الله كان يخطط لغزو إسرائيل"
عربي و دولي
17:45
نتنياهو يزعم: "حزب الله كان يخطط لغزو إسرائيل"
عربي و دولي
14:47
الليلة بدأت.. تهديد جديد لسكان الضاحية!
عربي و دولي
14:47
الليلة بدأت.. تهديد جديد لسكان الضاحية!
محليات
00:26
3 شهداء من الجيش بينهم ضابط في خراج ياطر - بنت جبيل
محليات
00:26
3 شهداء من الجيش بينهم ضابط في خراج ياطر - بنت جبيل
محليات
14:44
الشقة التي أُستهدفت بغارة في منطقة الجناح
محليات
14:44
الشقة التي أُستهدفت بغارة في منطقة الجناح
محليات
00:50
"الاخبار" عن بري: لا أعترف بما يسمّونه plus... القرار كما هو
محليات
00:50
"الاخبار" عن بري: لا أعترف بما يسمّونه plus... القرار كما هو
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024