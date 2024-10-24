فيديو - مليار دولار حصيلة مؤتمر باريس.. ميقاتي: لبنان ليس متروكاً

وجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في ختام "المؤتمر الدولي لدعم لبنان وسيادته" الذي عقد اليوم في باريس،"نداء لجميع اصدقاء لبنان لبذل جهود ديبلوماسية متزايدة وحازمة للوصول الى وقف فوري لاطلاق النار وموجة الدمار والعمل معا من اجل تحقيق الاستقرار الدائم على اساس مبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الامن وخاصة القرار1701".

وفي لقاء صحافي في مقر المؤتمر قال: باسم جميع اللبنانيين والحكومة اللبنانية، اعبر عن تقديرنا لفرنسا على تنظيمها هذا المؤتمر الدولي، كما اشكر كل الدول والمنطمات الذين شاركوا في اعماله والتزموا بتقديم الدعم الفعال من اجل لبنان وشعبه، خلال كل هذه المرحلة الحافلة بالتحديات الكبيرة في مواجهة العدوانية الاسرائيلية. اننا نقدر عاليا مساعدتكم الثمينة والتزامكم بالوقوف الى جانبنا. هذا المؤتمر اظهر ان لبنان وشعبه ينعمون بالدعم الدولي ونحن نوجه نداء لجميع اصدقاء لبنان لبذل جهود ديبلوماسية متزايدة وحازمة للوصول الى وقف فوري لاطلاق النار وموجة الدمار والعمل معا من اجل تحقيق الاستقرار الدائم على اساس مبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الامن وخاصة القرار1701.

وقال: التحدي الكبير لدينا اليوم هو في معالجة ملف النازحين والقيام بواجبنا تجاههم. هذا المؤتمر كانت له اهمية كبيرة من النواحي كافة: اولا التضامن الانساني وهذا امر مهم جدا، والتضامن السياسي ثانيا من خلال تأكيد طلب وقف اطلاق النار في اسرع وقت ممكن، اضافة الى التأكيد ان القرار 1701 يجب تنفيذه فورا، وكما ورد، وتعزيز وجود الجيش في الجنوب لكي يقوم بواجبه.

خلال المؤتمر استحوذ موضوع دعم الجيش والمؤسسات الامنية على حيز من المناقشات، وسيعقد لاحقا مؤتمر خاص بالجيش والقوى الامنية كافة.

في الختام اتوجه بالشكر لفرنسا وخصوصا للرئيس ماكرون الذي اعطى الكثير من وقته وجهده ويتابع تفاصيل التحضيرات لهذا المؤتمر، ويتابع اليوم التفاصيل السياسية في ما يتعلق بالاسراع في وقف اطلاق النار في القريب العاجل باذن الله. شعوري اليوم ان لبنان ليس متروكا ولديه اصدقاء واشقاء يتكل عليهم، ولكن علينا ان نحمي بلدنا من العدوان الاسرائيلي. شكرا ايضا لمعالي وزير الخارجية على ما قام به شخصيا من جهد لانجاح المؤتمر والارقام التي وصلنا اليها.