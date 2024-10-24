جيش العدو الإسرائيلي يصدر تهديداً بقصف أبنية سكنية في العمروسية - الشويفات ومحيط جامع القائم

دانت نقابة محرري الصحافة اللبنانية في بيان "المجزرة المروعة التي ارتكبتها إسرائيل في حاصبيا باستهدافها بغارة ثلاثة إعلاميين في مقر إقامتهم وهم : مهندس البث والمصور في قناة الميادين، والمصور في قناة المنار : محمد رضا، غسان نجار، ووسام قاسم الذين ارتقوا شهداء".
تُعلن مجموعة "فاتف" اليوم ادراج لبنان على اللائحة الرمادية، كما كان متوقّعا، خصوصاً ان الحرب بين لبنان وإسرائيل ساهمت ايضاً بهذا الإدراج، نتيجة الضغوط التي مارستها إسرائيل وعواصم غربية لضم لبنان إلى تلك القائمة، بحجة قصور الاجراءات التي تتبعها الحكومة اللبنانية في مكافحة تمويل الارهاب وغسل الاموال.