غارة اسرائيلية تستهدف محيط منطقة الشويفات - العمروسية

تُعلن مجموعة "فاتف" اليوم ادراج لبنان على اللائحة الرمادية، كما كان متوقّعا، خصوصاً ان الحرب بين لبنان وإسرائيل ساهمت ايضاً بهذا الإدراج، نتيجة الضغوط التي مارستها إسرائيل وعواصم غربية لضم لبنان إلى تلك القائمة، بحجة قصور الاجراءات التي تتبعها الحكومة اللبنانية في مكافحة تمويل الارهاب وغسل الاموال.

