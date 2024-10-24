"خامنئي جزم بأن الرد سيكون مؤكداً بحال ضربت إسرائيل هذه المواقع".. إليكم ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز!

هكذا سترُد

وقال أربعة مسؤولين إيرانيين في مقابلات هاتفية هذا الأسبوع، إن "المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي أمر الجيش بوضع خطط عسكرية متعددة للرد على أي هجوم إسرائيلي، وقالوا إن نطاق أي رد إيراني سيعتمد إلى حد كبير على شدة الهجمات الإسرائيلية، وتحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة الاستعدادات العسكرية".وقالوا إن الضربات الإسرائيلية، رداً على وابل من الصواريخ من إيران في وقت سابق من هذا الشهر ، "إذا ألحقت أضراراً واسعة النطاق وخسائر بشرية عالية، فإن إيران سترد، ولكن إذا اقتصرت إسرائيل على هجومها على عدد قليل من القواعد العسكرية والمستودعات التي تخزن الصواريخ والطائرات بدون طيار، فقد لا تفعل إيران شيئاً".وقال المسؤولون إن "خامنئي أصدر توجيهات بأن الرد سيكون مؤكداً إذا ضربت إسرائيل البنية التحتية للنفط والطاقة أو المنشآت النووية، أو إذا اغتالت مسؤولين كباراً".