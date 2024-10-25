بالفيديو - من حاصبيا في جنوب لبنان، حيث مكان إقامة الصحافيين الذي تعرض للقصف.. مراسل الجديد ينقل المشهد

بالفيديو - من حاصبيا في جنوب لبنان، حيث مكان إقامة الصحافيين الذي تعرض للقصف.. مراسل الجديد ينقل المشهد