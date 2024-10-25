"نغادر الجنوب لكن التغطية ستبقى"... فريق الجديد يعود الى بيروت pic.twitter.com/xYTiMFBJKS
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 25, 2024
"نغادر الجنوب لكن التغطية ستبقى"... فريق الجديد يعود الى بيروت pic.twitter.com/xYTiMFBJKS
استقبل مستشفى الزهراء في الجناح جثامين الشهداء الصحافيين الـ 3 الذين سقطوا بالعدوان الاسرائيلي الهمجي على الطواقم الاعلامية ليلاً في منطقة حاصبيا جنوب لبنان.
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المندوب الخاص لوزير الخارجية الإيراني لشؤون الشرق الأوسط وغرب آسيا الدكتور محمد رضا شيباني، حيث جرى عرض لتطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان والتداعيات الناجمة عنه على مختلف المستويات.
صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية البيان الآتي: