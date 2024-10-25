ميقاتي: العدوان على الصحافيين يشكل جريمة حرب من دون رادع او صوت دولي يوقف ما يجري

أدان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي استهداف الصحافيين ليلاً في حاصبيا.

وصدر عنه البيان الاتي:

إن العدوان الاسرائيلي الجديد الدي استهدف الصحافيين والمراسلين في حاصبيا، يشكل فصلا من فصول جرائم الحرب التي يرتكبها العدو الاسرائيلي من دون رادع او صوت دولي يوقف ما يجري.

كما ان هذا العدوان المتعمّد هدفه بالتأكيد ترهيب الاعلام للتعمية على ما يرتكب من جرائم وتدمير.

لقد اعطيت توجيهاتي الى وزارة الخارجية والمغتربين لضم هذا الجريمة الجديدة الى سلسلة الملفات الموثقة بالجرائم الاسرائيلية التي سترفع التي المراجع الدولية المختصة، لعل الضمير العالمي يوقف ما يحصل.

رحم الله الشهداء الصحافيين والدعاء بالشفاء العاجل للمصابين.