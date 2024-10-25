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محليات

بري شكر فرنسا والدول التي شاركت بمؤتمر الدعم للبنان: نتطلع لملاقاة ما أفضى اليه من نتائج وتوصيات

2024-10-25 | 06:30
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بري شكر فرنسا والدول التي شاركت بمؤتمر الدعم للبنان: نتطلع لملاقاة ما أفضى اليه من نتائج وتوصيات
بري شكر فرنسا والدول التي شاركت بمؤتمر الدعم للبنان: نتطلع لملاقاة ما أفضى اليه من نتائج وتوصيات

أصدر رئيس مجلس النواب نبيه بري بياناً توجه فيه بالشكر والتقدير للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفرنسا حكومة وشعباً على تنظيم المؤتمر الدولي لدعم لبنان وسيادته مالياً وسياسياً وإنسانياً.

وجاء في البيان: "شكراً لصديق لبنان فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون وللحكومة الفرنسية والشعب الفرنسي، والشكر أيضاً موصول للإتحاد الأوروبي وللحكومة اللبنانية ولكافة الدول التي شاركت، الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة في المؤتمر الذي خصص لدعم لبنان وشعبه وجيشه في مواجهة تداعيات الحرب العدوانية الإسرائيلية التي يتعرض لها لبنان وإنسانه وتراثه وحضارته ورسالته ودوره في المنطقة والعالم".
وأضاف الرئيس بري "إن ما أفضى اليه المؤتمر من نتائج على مستوى الدعم المالي لإغاثه النازحين وتمكين ودعم الجيش اللبناني من أجل القيام بدوره في حفظ الأمن وصون السيادة الوطنية على كامل التراب الوطني لا سيما في منطقة جنوب الليطاني الى جانب قوات اليونيفل إنفاذاً وتنفيذاً للقرار الأممي 1701 يرسخ لدينا القناعة أن لبنان ليس وحده في مواجهة الخطر الوجودي الذي يتهدده"، مشيرا إلى اننا نتطلع بنفس القدر من الأمل وعلى وجه السرعة بأن يلاقي المجتمع الدولي ما أفضى اليه المؤتمر من نتائج وتوصيات لكي يبادر الى وقفة إنسانية تاريخية جادة، لقد آن الاوان لإنقاذ الإنسان وإنقاذ لبنان من العدوان.
بري شكر فرنسا والدول التي شاركت بمؤتمر الدعم للبنان: نتطلع لملاقاة ما أفضى اليه من نتائج وتوصيات

محليات

نبيه بري

فرنسا

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