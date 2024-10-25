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محليات

اليونيفيل: أي هجوم متعمّد علينا يشكّل إنتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي والقرار 1701

2024-10-25 | 07:12
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اليونيفيل: أي هجوم متعمّد علينا يشكّل إنتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي والقرار 1701
اليونيفيل: أي هجوم متعمّد علينا يشكّل إنتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي والقرار 1701

أصدرت قوات اليونيفيل، بياناً جاء فيه:

"في الثاني والعشرين من تشرين الأول، كان جنود حفظ السلام المناوبون في موقع مراقبة دائم بالقرب من الضهيرة يراقبون جنود الجيش الإسرائيلي وهم يقومون بعمليات تطهير للمنازل القريبة، وعندما لاحظ جنود الجيش الإسرائيلي أنهم تحت المراقبة، أطلقوا النار على الموقع، فانسحب الحراس المناوبون لتجنب الإصابة.
 
وكان الجيش الإسرائيلي قد طلب من اليونيفيل بشكل متكرر إخلاء مواقعها على طول الخط الأزرق، وقام عمداً بإتلاف الكاميرات والإضاءة ومعدات الاتصالات في بعض هذه المواقع، وعلى الرغم من الضغوط التي تمارس على البعثة والدول المساهمة بقوات، فإن حفظة السلام لا يزالون في مواقعهم ويؤدون مهامهم/ وسنواصل القيام بالمهام الموكلة إلينا في المراقبة ورفع التقارير.
 
"اننا نذكّر الجيش الإسرائيلي وجميع الجهات الفاعلة بالتزاماتها بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها. إن أي هجوم متعمّد عليهم يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي والقرار 1701".
 
اليونيفيل: أي هجوم متعمّد علينا يشكّل إنتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي والقرار 1701

محليات

اليونيفيل

الجيش الاسرائيلي

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Aljadeed
اليونيفيل: جنود الجيش الاسرائيلي أطلقوا النار على موقع المراقبة لقوات حفظ السلام فانسحب الحراس المناوبون تجنباً للإصابة
بيان ثانٍ لليونيفيل: إن الوضع الأمني ​​يشكّل تحدياً بالغ الصعوبة

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