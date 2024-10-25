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مراسلة الجديد: غارة إسرائيلية استهدفت بلدة النبي شيت قضاء بعلبك
2024-10-25 | 12:42
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مراسلة الجديد: غارة إسرائيلية استهدفت بلدة النبي شيت قضاء بعلبك
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