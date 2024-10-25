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وزير الاشغال العامة علي حمية: الرؤيتان الفرنسية والأميركية أصبحتا متطابقتين
2024-10-25 | 14:34
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وزير الاشغال العامة علي حمية: الرؤيتان الفرنسية والأميركية أصبحتا متطابقتين
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