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مراسل الجديد: حصيلة العدوان على الضاحية الجنوبية حتى اللحظة 6 غارات على حارة حريك وغارة على برج البراجنة وأخرى على محيط الليلكي
2024-10-25 | 16:18
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مراسل الجديد: حصيلة العدوان على الضاحية الجنوبية حتى اللحظة 6 غارات على حارة حريك وغارة على برج البراجنة وأخرى على محيط الليلكي
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