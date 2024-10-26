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محليات

بالفيديو- غارة استهدفت منطقة الساحة وسط بلدة طيردبا الجنوبية

2024-10-26 | 04:03
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بالفيديو- غارة استهدفت منطقة الساحة وسط بلدة طيردبا الجنوبية
بالفيديو- غارة استهدفت منطقة الساحة وسط بلدة طيردبا الجنوبية

غارة استهدفت منطقة الساحة وسط بلدة طيردبا الجنوبية

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بالفيديو- غارة استهدفت منطقة الساحة وسط بلدة طيردبا الجنوبية

محليات

جنوب لبنان

طيردبا

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بالفيديو - مراسم تشييع الرائد الشهيد محمد فرحات من امام المستشفى العسكري في بيروت
05:00

بالفيديو - مراسم تشييع الرائد الشهيد محمد فرحات من امام المستشفى العسكري في بيروت

انطلقت صباح اليوم من امام المستشفى العسكري في بيروت مراسم تشييع الرائد الشهيد محمد سامي فرحات الذي استشهد الاربعاء الماضي بتاريخ 23 / 10 / 2024 نتيجة استهدافه من قبل العدو الإسرائيلي أثناء تنفيذ عملية إخلاء جرحى في خراج بلدة ياطر – بنت جبيل،
وقد نقل جثمان الشهيد الى باحة كنيسة مار مارون – رشعين زغرتا، حيث سيوارى الثرى الساعة 13.00 (كوديعة) في البلدة المذكورة، بحسب ما اعلنت قيادة الجيش.

05:00

بالفيديو - مراسم تشييع الرائد الشهيد محمد فرحات من امام المستشفى العسكري في بيروت

انطلقت صباح اليوم من امام المستشفى العسكري في بيروت مراسم تشييع الرائد الشهيد محمد سامي فرحات الذي استشهد الاربعاء الماضي بتاريخ 23 / 10 / 2024 نتيجة استهدافه من قبل العدو الإسرائيلي أثناء تنفيذ عملية إخلاء جرحى في خراج بلدة ياطر – بنت جبيل،
وقد نقل جثمان الشهيد الى باحة كنيسة مار مارون – رشعين زغرتا، حيث سيوارى الثرى الساعة 13.00 (كوديعة) في البلدة المذكورة، بحسب ما اعلنت قيادة الجيش.

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