بالفيديو- غارة استهدفت منطقة الساحة وسط بلدة طيردبا الجنوبية

انطلقت صباح اليوم من امام المستشفى العسكري في بيروت مراسم تشييع الرائد الشهيد محمد سامي فرحات الذي استشهد الاربعاء الماضي بتاريخ 23 / 10 / 2024 نتيجة استهدافه من قبل العدو الإسرائيلي أثناء تنفيذ عملية إخلاء جرحى في خراج بلدة ياطر – بنت جبيل،

وقد نقل جثمان الشهيد الى باحة كنيسة مار مارون – رشعين زغرتا، حيث سيوارى الثرى الساعة 13.00 (كوديعة) في البلدة المذكورة، بحسب ما اعلنت قيادة الجيش.