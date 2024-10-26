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محليات
مراسلة الجديد: شهيدان و5 جرحى من التابعية السورية في غارة إسرائيلية على معبر مطربا قضاء الهرمل
2024-10-26 | 10:35
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مراسلة الجديد: شهيدان و5 جرحى من التابعية السورية في غارة إسرائيلية على معبر مطربا قضاء الهرمل
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الجديد:
شهيدان
التابعية
السورية
إسرائيلية
مطربا
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