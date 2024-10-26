طوني نمر يحذر: التفجيرات الإسرائيلية في الجنوب قد تحرك الزلازل!

كتب الخبير الجيولوجي والباحث في علم الزلازل طوني نمر، عبر حسابه على منصة "إكس": بعيداً عن السياسة وضجيج الحرب القائمة على لبنان، ما حصل اليوم في العديسة من تفجيرات متتالية ومهولة فعّلت أجهزة رصد الهزات الأرضية في "الشمال الاسرائيلي" هو بمثابة العبث مع مقدرات الطبيعة الى الشمال من منخفض الحولا حيث ينفصل فالق البحر الميت الى فالقي اليمونة وروم".