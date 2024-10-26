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2024
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محليات
بدء العمل بالتوقيت الشتوي في لبنان بتأخير الساعة ساعة واحدة
2024-10-26 | 17:08
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بدء العمل بالتوقيت الشتوي في لبنان بتأخير الساعة ساعة واحدة
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مراسلة الجديد: شهيد و 3 جرحى في غارة على بلدة البازورية جنوب لبنان
المتحدث بإسم جيش العدو: استهدفنا الليلة الماضية مواقع إنتاج وسائل قتالية ومقر استخبارات حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
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