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محليات

حزب الله يبارك للمقاومة الفلسطينية عملية تل أبيب البطولية ضد جنود من وحدة 8200

2024-10-27 | 07:54
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حزب الله يبارك للمقاومة الفلسطينية عملية تل أبيب البطولية ضد جنود من وحدة 8200
حزب الله يبارك للمقاومة الفلسطينية عملية تل أبيب البطولية ضد جنود من وحدة 8200

بيان صادر عن حزب الله:

نبارك لشعبنا الفلسطيني المظلوم ولفصائل وحركات المقاومة الفلسطينية عملية تل أبيب البطولية ضد جنود الاحتلال من وحدة 8200، ونتقدم بالتهنئة والتبريك لعائلة الشهيد البطل المقاوم الذي أثبت مجددًا بدمه وشجاعته وإيمانه عظمة هذا الشعب المقاوم وصلابته وعزيمته في مواجهة الاحتلال.

إنّ هذه العملية ومثيلاتها بكافة الأساليب والأشكال الممكنة تعبير حيّ عن إرادة هذا الشعب وقدرته وردّة فعل حقيقية وطبيعية على الاحتلال والعدوان والمجازر.
إنّنا على ثقة أنّ شعبينا الفلسطيني واللبناني وسائر شعوب منطقتنا وحركات المقاومة فيها الفخورة اليوم بهذه العملية البطولية ماضون على خطّ المقاومة والجهاد حتى تحقيق النصر وإزالة كابوس الاحتلال.
حزب الله يبارك للمقاومة الفلسطينية عملية تل أبيب البطولية ضد جنود من وحدة 8200

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وصول الطائرة الإغاثية الـ14 الى مطار بيروت ضمن الجسر الجوي السعودي
08:41

وصول الطائرة الإغاثية الـ14 الى مطار بيروت ضمن الجسر الجوي السعودي

وصلت إلى مطار بيروت الطائرة الإغاثية الرابعة عشر ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، و على متنها المساعدات الإغاثية من المواد الغذائية والإيوائية و الطبية، وذلك في إطار الدور الإنساني المعهود للمملكة العربية السعودية بالوقوف مع الشعب اللبناني في مختلف الأزمات و المحن.

08:41

وصول الطائرة الإغاثية الـ14 الى مطار بيروت ضمن الجسر الجوي السعودي

وصلت إلى مطار بيروت الطائرة الإغاثية الرابعة عشر ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، و على متنها المساعدات الإغاثية من المواد الغذائية والإيوائية و الطبية، وذلك في إطار الدور الإنساني المعهود للمملكة العربية السعودية بالوقوف مع الشعب اللبناني في مختلف الأزمات و المحن.

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