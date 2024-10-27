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المقاومة الإسلامية: تصدينا لمسيرة هرمز 900 في أجواء البقاع الغربي بصاروخ أرض – جو وأجبرناها على مغادرة الأجواء اللبنانية
2024-10-27 | 13:07
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المقاومة الإسلامية: تصدينا لمسيرة هرمز 900 في أجواء البقاع الغربي بصاروخ أرض – جو وأجبرناها على مغادرة الأجواء اللبنانية
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مراسل الجديد: غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عدشيت في قضاء النبطية
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