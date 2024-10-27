وزير الاشغال العامة علي حمية لـ وهلق شو: الحكومة تطلب وقف اطلاق النار والعدو الاسرائيلي يستهدف الجيش اللبناني الموجود في جنوب لبنان وعلى طول الخط الازرق والجيش بحاجة الى تعزيز قدراته