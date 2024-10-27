فيديو - المقاومة الإسلامية تنشر مشاهد من عملية التصدي لتوغل العدو في محيط بلدتي الطيبة ورب ثلاثين

المقاومة الإسلامية تنشر فيديو من عملية التصدي لتوغل قوات جيش العدو في محيط بلدتي الطيبة ورب ثلاثين على الحدود اللبنانية الجنوبية pic.twitter.com/IoYa0dGZAG
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 27, 2024
المقاومة الإسلامية تنشر فيديو من عملية التصدي لتوغل قوات جيش العدو في محيط بلدتي الطيبة ورب ثلاثين على الحدود اللبنانية الجنوبية pic.twitter.com/IoYa0dGZAG
بعد أسبوع من الاقفال القسري بسبب بث العدو الاسرائيلي شائعات كاذبة، أعاد مستشفى الساحل اليوم افتتاح أبوابه لاستقبال حوالي ٢٥ مريض غسل كلى، على الرغم من كل المزاعم التي أصدرها المتحدث باسم جيش العدو، وآخرها يوم أمس.
بعد تهديد جيش العدو الاسرائيلي أحياء عدة من صور، طالب الدفاع المدني اللبناني في المدينة المواطنين في صور إخلاء المناطق المشمولة بالتهديدات.