فيديو - المقاومة الإسلامية تنشر مشاهد من عملية التصدي لتوغل العدو في محيط بلدتي الطيبة ورب ثلاثين

بعد أسبوع من الاقفال القسري بسبب بث العدو الاسرائيلي شائعات كاذبة، أعاد مستشفى الساحل اليوم افتتاح أبوابه لاستقبال حوالي ٢٥ مريض غسل كلى، على الرغم من كل المزاعم التي أصدرها المتحدث باسم جيش العدو، وآخرها يوم أمس.