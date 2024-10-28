غارة تستهدف بلدة ارنون الجنوبية

وسبق الغارة قصف مدفعي مركز طاول الاحياء السكنية في البلدة وكان مصدره مرابض العدو من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة
وقرابة السابعة والنصف صباحا تعرضت بلدة يحمر الشقيف لغارة جوية شنتها الطائرات الحربية المعادية وعلى دفعتين .
بعد أسبوع من الاقفال القسري بسبب بث العدو الاسرائيلي شائعات كاذبة، أعاد مستشفى الساحل اليوم افتتاح أبوابه لاستقبال حوالي ٢٥ مريض غسل كلى، على الرغم من كل المزاعم التي أصدرها المتحدث باسم جيش العدو، وآخرها يوم أمس.
بعد تهديد جيش العدو الاسرائيلي أحياء عدة من صور، طالب الدفاع المدني اللبناني في المدينة المواطنين في صور إخلاء المناطق المشمولة بالتهديدات.