بالصورة: جيش العدو يهدد أحياء من مدينة صور

هدد جيش العدو الاسرائيلي سكان منطقة صور وتحديداً المتواجدين في الشوارع دكتور علي الخليل، حيرام، محمد الويات ونبيه بري، مطالباً إياهم الابتعاد والخروج من هذه المناطق الى شمال نهر الأولي.