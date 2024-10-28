بري بحث مع الخازن آثار الحرب على الاستقرار الداخلي وحماية أمن لبنان وسيادته
زار النائب فريد هيكل الخازن، ظهر اليوم، رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، حيث جرى البحث في تطورات الأوضاع الراهنة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان، وآثار هذه الحرب على الاستقرار الداخلي.
وأثنى الخازن على الجهود التي يبذلها الرئيس بري مع الأطراف الإقليمية والدولية لمحاولة التوصل إلى وقف إطلاق النار، مشددًا على أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الراهنة وحماية أمن لبنان وسيادته.
وأكد الخازن ان الصمود في الميدان الجنوبي يكبّد الاسرائيليين خسائر كبيرة ومؤلمة.
ونقل الخازن عن بري موقفه حول اهمية الاحتضان الذي يلقاه النازحون في مناطق النزوح.