بري بحث مع الخازن آثار الحرب على الاستقرار الداخلي وحماية أمن لبنان وسيادته

زار النائب فريد هيكل الخازن، ظهر اليوم، رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، حيث جرى البحث في تطورات الأوضاع الراهنة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان، وآثار هذه الحرب على الاستقرار الداخلي.

