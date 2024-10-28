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محليات
الجيش اللبناني: العدو استهدف جرافة للجيش أثناء عملها على فتح طريق قالويه- كفردونين في الجنوب ما أدى إلى إصابة أحد العناصر
2024-10-28 | 08:40
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الجيش اللبناني: العدو استهدف جرافة للجيش أثناء عملها على فتح طريق قالويه- كفردونين في الجنوب ما أدى إلى إصابة أحد العناصر
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