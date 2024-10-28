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محليات

وزارة الصحة تصدر تقرير بالحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان

2024-10-28 | 10:56
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وزارة الصحة تصدر تقرير بالحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان
وزارة الصحة تصدر تقرير بالحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة تقرير سيصدر يوميا عن وزارة الصحة العامة وفيه التالي:

 
الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حيث بلغ حتى يوم أمس الأحد 27 تشرين الأول    2710  شهداء و 12592 جريحا. 
ويورد التقرير توزع الاصابات بين الذكور والاناث والأطفال. 
ويفصل أعداد الاصابات لليوم السابق نفسه في كل محافظة من المحافظات اللبنانية والحصيلة التي بلغت 38 شهيدا و 124 جريحا. 
كما يتضمن إحصاء لشهداء القطاع الصحي وجرحاه والخسائر الحاصلة في المستشفيات والمراكز الصحية والإسعافية والآليات.
 
وزارة الصحة تصدر تقرير بالحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان

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