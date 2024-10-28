وزارة الصحة تصدر تقرير بالحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة تقرير سيصدر يوميا عن وزارة الصحة العامة وفيه التالي:



الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حيث بلغ حتى يوم أمس الأحد 27 تشرين الأول 2710 شهداء و 12592 جريحا.

ويورد التقرير توزع الاصابات بين الذكور والاناث والأطفال.

ويفصل أعداد الاصابات لليوم السابق نفسه في كل محافظة من المحافظات اللبنانية والحصيلة التي بلغت 38 شهيدا و 124 جريحا.

كما يتضمن إحصاء لشهداء القطاع الصحي وجرحاه والخسائر الحاصلة في المستشفيات والمراكز الصحية والإسعافية والآليات.