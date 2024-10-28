بري يلتقي فريد الخازن للبحث في آخر التطورات

زار النائب فريد هيكل الخازن ظهر اليوم، رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، حيث جرى البحث في تطورات الأوضاع الراهنة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان، وآثار هذه الحرب على الاستقرار الداخلي.

وأشاد الخازن على الجهود التي يبذلها الرئيس بري مع الأطراف الإقليمية والدولية لمحاولة التوصل إلى وقف إطلاق النار، مشددًا على أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الراهنة وحماية أمن لبنان وسيادته.

كما أكد الخازن ان الصمود في الميدان الجنوبي يكبّد الاسرائيليين خسائر كبيرة ومؤلمة.

ونقل عن بري موقفه حول اهمية الاحتضان الذي يلقاه النازحون في مناطق النزوح.