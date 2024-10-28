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محليات

تغطية متواصلة: مراسلونا على خط الجبهة اللبنانية وآخر التحديثات

2024-10-28 | 18:09
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تغطية متواصلة: مراسلونا على خط الجبهة اللبنانية وآخر التحديثات

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تغطية متواصلة: مراسلونا على خط الجبهة اللبنانية وآخر التحديثات

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فيديو - الدفاع المدني يدعو السكان لإخلاء بعض المناطق في مدينة صور
بو حبيب: إذا لم تتوقف الحرب فوراً فإن النزوح يمكن أن يؤدي إلى تفجير الأوضاع وحدوث صدامات مجتمعية وهجرة كبيرة

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النهار: استنفار نيابي "نادر" لمواجهة تداعيات النزوح زنّار مجازر من صور إلى البقاع الشمالي
02:29

النهار: استنفار نيابي "نادر" لمواجهة تداعيات النزوح زنّار مجازر من صور إلى البقاع الشمالي

كتبت صحيفة "النهار": للمرة الأولى منذ اشتعال الحرب الجارية قبل شهر وبضعة ايام، تقدمت المخاوف والهواجس اللبنانية المتعاظمة من تداعيات أزمة النزوح من المناطق المستهدفة بالغارات والقصف والمواجهات إلى مناطق أكثر أمناً على كل المخاوف والأخطار الأخرى، الأمر الذي يشكل استحقاقاً ضاغطاً بقوة على الدولة والحكومة ومجلس النواب والقوى السياسية والمجتمعية بأسرها. ولعلّ المفارقة الكبيرة اللافتة التي استولدتها هذه الأزمة والتي استوقفت المراقبين الدبلوماسيين كما الأوساط الداخلية تمثلت في أن الهمّ المشترك الناشىء عن تفاقم تداعيات أزمة النازحين تمكّن من فعل ما لم تفعله أي أزمة أخرى سابقاً وحالياً.

02:29

النهار: استنفار نيابي "نادر" لمواجهة تداعيات النزوح زنّار مجازر من صور إلى البقاع الشمالي

كتبت صحيفة "النهار": للمرة الأولى منذ اشتعال الحرب الجارية قبل شهر وبضعة ايام، تقدمت المخاوف والهواجس اللبنانية المتعاظمة من تداعيات أزمة النزوح من المناطق المستهدفة بالغارات والقصف والمواجهات إلى مناطق أكثر أمناً على كل المخاوف والأخطار الأخرى، الأمر الذي يشكل استحقاقاً ضاغطاً بقوة على الدولة والحكومة ومجلس النواب والقوى السياسية والمجتمعية بأسرها. ولعلّ المفارقة الكبيرة اللافتة التي استولدتها هذه الأزمة والتي استوقفت المراقبين الدبلوماسيين كما الأوساط الداخلية تمثلت في أن الهمّ المشترك الناشىء عن تفاقم تداعيات أزمة النازحين تمكّن من فعل ما لم تفعله أي أزمة أخرى سابقاً وحالياً.

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