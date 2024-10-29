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محليات

مقترح هوكشتاين بلغ مرحلة متقدمة.. هل ستستبدل اليونيفيل بقوات ألمانية وفرنسية وبريطانية؟

2024-10-29 | 02:58
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مقترح هوكشتاين بلغ مرحلة متقدمة.. هل ستستبدل اليونيفيل بقوات ألمانية وفرنسية وبريطانية؟
مقترح هوكشتاين بلغ مرحلة متقدمة.. هل ستستبدل اليونيفيل بقوات ألمانية وفرنسية وبريطانية؟

نقلت صحيفة "يديعوت إحرانوت" عن مصادر غربية قولها إن حزب الله وافق على فصل ملف لبنان عن غزة.

وأضافت الصحيفة العبرية أن المحادثات بشأن الاتفاق مع لبنان وصلت إلى مراحل متقدمة، كما يقول مسؤولون إسرائيليون كبار؛ ومن المتوقع أن يبدأ الاتفاق بفترة تعديل مدتها 60 يوماً: حيث سيتم وقف القتال وسينتشر الجيش اللبناني في جنوب لبنان.
ويهدف الاتفاق بحسب يدعوت احرونوت إلى ضمان عدم وجود حزب الله عسكرياً جنوب نهر الليطاني؛ وسيتم نشر 5-10 آلاف جندي لبناني؛ وقد يتم تعزيز قوات الأمم المتحدة في المنطقة بقوات بريطانية وفرنسية وألمانية.
وتقول مصادر إسرائيلية للصحيفة إن الولايات المتحدة ستسمح للجيش الإسرائيلي بالتحرك لإزالة تهديدات حزب الله إذا فشلت القوات الأخرى في القيام بذلك. كما يهدف الاتفاق إلى منع حزب الله من إعادة التسلح.
هذا وإذا تقدم الاتفاق، سيبدأ الجيش الإسرائيلي في إعادة الانتشار، والانسحاب من بعض المناطق في لبنان؛ وقد تبقى القوات في بعض المواقع التكتيكية الرئيسية داخل لبنان وعلى طول الحدود حتى يتم تنفيذ الاتفاق النهائي، بحسب يدعوت احرونوت.
 
 
مقترح هوكشتاين بلغ مرحلة متقدمة.. هل ستستبدل اليونيفيل بقوات ألمانية وفرنسية وبريطانية؟

محليات

اموس هوكشتاين

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استهداف إسرائيلي جديد لفرق الصليب الأحمر.. رغم التنسيق مع اليونيفيل!
07:04

استهداف إسرائيلي جديد لفرق الصليب الأحمر.. رغم التنسيق مع اليونيفيل!

أعلن الصليب الأحمر اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف الجيش الإسرائيلي طواقمه لدى توجهها إلى إنقاذ مصابين بقصف، صباح اليوم، على إحدى بلدات قضاء صور جنوبي البلاد رغم التنسيق المسبق.

07:04

استهداف إسرائيلي جديد لفرق الصليب الأحمر.. رغم التنسيق مع اليونيفيل!

أعلن الصليب الأحمر اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف الجيش الإسرائيلي طواقمه لدى توجهها إلى إنقاذ مصابين بقصف، صباح اليوم، على إحدى بلدات قضاء صور جنوبي البلاد رغم التنسيق المسبق.

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