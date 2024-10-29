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المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمعاً لجنود العدو الاسرائيلي في مستعمرة معالوت ترشيحا بصلية صاروخية
2024-10-29 | 06:51
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المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمعاً لجنود العدو الاسرائيلي في مستعمرة معالوت ترشيحا بصلية صاروخية
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