الوكالة الوطنية: دبابات العدو تصل إلى تخوم بلدة الخيام
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، عن دخول "عدد كبير" من الدبابات الإسرائيلية الى تلة عند الأطراف الشرقية لبلدة الخيام، في أعمق نقطة يصلها الجيش الإسرائيلي منذ بدء عمليات توغله في جنوب لبنان نهاية أيلول.
وأوردت الوكالة "دخول عدد كبير من دبابات جيش الاحتلال الاسرائيلي من جهة المطلة الإسرائيلية الى تلة الحمامص والأطراف الشرقية لبلدة الخيام" منذ الاثنين، بعدما أعلن حزب الله ليلا استهدافه برشقة صاروخية تجمعاً لجنود اسرائيليين عند أطراف البلدة الواقعة على بعد قرابة ستة كيلومترات عن أقرب نقطة حدودية مع اسرائيل.