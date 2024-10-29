الوكالة الوطنية: دبابات العدو تصل إلى تخوم بلدة الخيام

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، عن دخول "عدد كبير" من الدبابات الإسرائيلية الى تلة عند الأطراف الشرقية لبلدة الخيام، في أعمق نقطة يصلها الجيش الإسرائيلي منذ بدء عمليات توغله في جنوب لبنان نهاية أيلول.

