الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
23
o
البقاع
16
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
10:02
فيديو - أمين شري: الأولوية لوقف النار.. ماذا قال عن الشيخ نعيم قاسم؟
09:29
أمين عام حزب الله الجديد.. من هو نعيم قاسم؟
08:50
فيديو - دمار كبير في يحمر بالبقاع الغربي جرّاء الغارات الإسرائيلية
17:29
طرح إسرائيلي بإغتيال ميقاتي!
2024-10-28
فيديو - حريق ضخم في جزين.. ومناشدة من النائب غادة أيوب
محليات
الطيران الحربي الاسرائيلي خرق جدار الصوت فوق بيروت
2024-10-29 | 08:24
A-
A+
الطيران الحربي الاسرائيلي خرق جدار الصوت فوق بيروت
مقالات ذات صلة
الطيران الحربي الاسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق بيروت وضواحيها
الطيران الحربي الاسرائيلي خرق جدار الصوت فوق بيروت وصيدا
الطيران الحربي الاسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق بيروت ومختلف المناطق اللبنانية
الطيران الحربي الاسرائيلي خرق جدار الصوت فوق بيروت
محليات
الحربي
الاسرائيلي
الصوت
بيروت
العودة الى الأعلى
المقاومة الإسلامية: قصفنا تجمعاً لجنود العدو في موقع رأس الناقورة البحري بصلية صاروخية
المقاومة الاسلامية: استهدفنا تجمعاً لجنود العدو الاسرائيلي في موقع جل العلام بصلية صاروخية
اقرأ ايضا في محليات
12:27
مراسلة الجديد: غارتان على النبطية الفوقا وغارة على النبطية و3 على كفرتبنيت
12:27
مراسلة الجديد: غارتان على النبطية الفوقا وغارة على النبطية و3 على كفرتبنيت
12:19
مراسلة الجديد: 5 شهداء جرّاء الغارة على حارة صيدا
12:19
مراسلة الجديد: 5 شهداء جرّاء الغارة على حارة صيدا
12:16
مراسل الجديد: غارات إسرائيلية على حانين والطيري وياطر وعيتا الشعب وتبنين وبين بنت جبيل وعين إبل
12:16
مراسل الجديد: غارات إسرائيلية على حانين والطيري وياطر وعيتا الشعب وتبنين وبين بنت جبيل وعين إبل
يحدث الآن
خاص الجديد
12:27
مراسلة الجديد: غارتان على النبطية الفوقا وغارة على النبطية و3 على كفرتبنيت
خاص الجديد
12:19
مراسلة الجديد: 5 شهداء جرّاء الغارة على حارة صيدا
خاص الجديد
12:16
مراسل الجديد: غارات إسرائيلية على حانين والطيري وياطر وعيتا الشعب وتبنين وبين بنت جبيل وعين إبل
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
09:26
الوكالة الوطنية: دبابات العدو تصل إلى تخوم بلدة الخيام
2024-10-08
مراسل الجديد: غارات معادية إستهدفت بلدات الرمادية وياطر والقليلة وشيحين وعيتا الشعب
10:17
ما حقيقة حفل زفاف طارق العريان؟ ليكم ما قالته نيكول سعفان
13:42
رئيس أركان العدو من داخل مجمع في جنوب لبنان: حزب الله كان يمكنه شن هجوم على إسرائيل وأدركنا ذلك في الوقت المناسب
2024-10-22
مقدمة النشرة المسائية 22-10-2024
14:28
هآرتس: نتنياهو قال في اجتماع لنواب الليكود بالكنيست إن إسرائيل تحاول التوصل لاتفاق يعيد عددا قليلا من الرهائن
بالفيديو
بالفيديو
10:02
فيديو - أمين شري: الأولوية لوقف النار.. ماذا قال عن الشيخ نعيم قاسم؟
18:09
تغطية متواصلة: مراسلونا على خط الجبهة اللبنانية وآخر التحديثات
14:15
مقدمة النشرة المسائية 28-10-2024
12:39
مقدمة النشرة المسائية
2024-10-28
فيديو - مراسل الجديد يجول في الجاموس وحجم الدمار كبير جداً
2024-10-28
غارات عنيفة على مدينة صور.. مراسلة الجديد تنقل المشهد
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
04:16
قيادة الحزب تعين الشيخ نعيم قاسم أميناً عاماً
محليات
04:16
قيادة الحزب تعين الشيخ نعيم قاسم أميناً عاماً
عربي و دولي
17:29
طرح إسرائيلي بإغتيال ميقاتي!
عربي و دولي
17:29
طرح إسرائيلي بإغتيال ميقاتي!
عربي و دولي
16:04
وقف للنار في لبنان.. مكتب نتنياهو يوّضح حقيقة الأمر!
عربي و دولي
16:04
وقف للنار في لبنان.. مكتب نتنياهو يوّضح حقيقة الأمر!
محليات
09:26
الوكالة الوطنية: دبابات العدو تصل إلى تخوم بلدة الخيام
محليات
09:26
الوكالة الوطنية: دبابات العدو تصل إلى تخوم بلدة الخيام
محليات
10:25
بالفيديو - ماذا يعني إزالة العدو للجدران قرب حدود لبنان؟ خبير عسكري يجيب
محليات
10:25
بالفيديو - ماذا يعني إزالة العدو للجدران قرب حدود لبنان؟ خبير عسكري يجيب
محليات
06:33
العدو الاسرائيلي يوجه تهديداً جديداً لقرى جنوبية!
محليات
06:33
العدو الاسرائيلي يوجه تهديداً جديداً لقرى جنوبية!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024