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مجازر العدو في الجنوب تتواصل .. مراسلة الجديد تتابع آخر المستجدات الميدانية
2024-10-29 | 18:06
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مجازر العدو في الجنوب تتواصل .. مراسلة الجديد تتابع آخر المستجدات الميدانية
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محليات
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مراسلة الجديد: غارات اسرائيلية تستهدف بلدتي ياطر والخيام
مراسل الجديد: غارات على بلدتي شقرا و مجدل سلم بالتزامن مع قصف مدفعي طال خراج البلدتين
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10:25
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