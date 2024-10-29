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مراسلة الجديد: انتشال سيدة تبلغ من العمر 18 عاماً على قيد الحياة من تحت انقاض المبنى الذي استهدفته الغارة الاولى في حارة صيدا
2024-10-29 | 18:28
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مراسلة الجديد: انتشال سيدة تبلغ من العمر 18 عاماً على قيد الحياة من تحت انقاض المبنى الذي استهدفته الغارة الاولى في حارة صيدا
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