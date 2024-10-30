"الأخبار" نقلاً عن بري: لبنان قال ما عنده

نقلت صحيفة الأخبار عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله إن "لبنان قال ما عنده وجوابه إيجابي. ويبقى أن على إسرائيل أن تقدّم جواباً إيجابياً. ومن يقتضي أن يقدّم هو إسرائيل وليس لبنان. قلنا إننا مع تطبيق كامل للقرار ١٧٠١ ببنوده كلها كما وردت عام ٢٠٠٦ لكن الشرط هو وقف شامل وكامل لوقف النار. من دون وقف النار لا حلّ سياسياً".