بعد قصفها المعالم الأثرية والتراثية.. وزير السياحة يطالب المنظمات الدولية بإدانة إسرائيل

وقال: "ان هذه الاستهدافات المتعمدة والمقصودة ضد الاماكن المحمية من المنظمات الدولية التي تعنى بالتراث العالمي والحضاري ، تدعونا الى مناشدة الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والسياحية العالمية الا تكتفي بالادانة والاستنكار والشجب ، بل الى التحرك بسرعة لوضع حد للعدوان الاسرائيلي بكل وجوهه التدميرية التي اوقعت الالاف بين شهيد وجريح ومعوّق ، لاسيما قصف الاماكن الاثرية والتراثية والمنشآت السياحية التي تشكل غنى للبنان والعالم وللثراث والتاريخ".

وختم مشيرا الى "انه على تواصل مع المنظمات الدولية والسياحية لاطلاع المسؤولين فيها على ما ترتكبه اسرائيل من اعتداءات وتوثيقها لاجراء المقتضى ".