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محليات

بعد قصفها المعالم الأثرية والتراثية.. وزير السياحة يطالب المنظمات الدولية بإدانة إسرائيل

2024-10-30 | 03:16
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بعد قصفها المعالم الأثرية والتراثية.. وزير السياحة يطالب المنظمات الدولية بإدانة إسرائيل
بعد قصفها المعالم الأثرية والتراثية.. وزير السياحة يطالب المنظمات الدولية بإدانة إسرائيل

اكد وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار في بيان "ان العدو الاسرائيلي الذي يرتكب يوميا المجازر في حق السكان الآمنين والعسكريين والمسعفين ورجال الانقاذ والاعلاميين ، ويدمّر القرى الحدودية ويقصف المدن والمباني الآهلة ، يتعمد قصف الاماكن الاثرية والمعالم التراثية والمرافق السياحية ، ما يدلل مرة اخرى ان العدو الاسرائيلي لا يعادي الانسانية فحسب ، بل كذلك يستهدف الحضارة والتراث والمعالم الاثرية التي تحاكي تاريخ لبنان وثقافته وقيمه الفكرية والحضارية".

وقال: "ان هذه الاستهدافات المتعمدة والمقصودة ضد الاماكن المحمية من المنظمات الدولية التي تعنى بالتراث العالمي والحضاري ، تدعونا الى مناشدة الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والسياحية العالمية الا تكتفي بالادانة والاستنكار  والشجب ، بل الى التحرك بسرعة لوضع حد للعدوان الاسرائيلي بكل وجوهه التدميرية التي اوقعت الالاف بين شهيد وجريح ومعوّق ، لاسيما  قصف الاماكن الاثرية والتراثية والمنشآت السياحية التي تشكل غنى للبنان والعالم وللثراث والتاريخ".

وختم مشيرا الى "انه على تواصل مع المنظمات الدولية والسياحية لاطلاع المسؤولين فيها على ما ترتكبه اسرائيل من اعتداءات وتوثيقها لاجراء المقتضى ".

بعد قصفها المعالم الأثرية والتراثية.. وزير السياحة يطالب المنظمات الدولية بإدانة إسرائيل

محليات

وليد نصار

وزارة السياحة

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