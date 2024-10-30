إتصالات ترد الى أهالي بعلبك المقيمين قرب المقامات الدينية والحسينيات بضرورة إخلائها

وزير الطاقة في دولة الإحتلال: يجب الإبقاء على وجود عسكري إسرائيلي في لبنان للدفاع عن بلدات الشمال القريبة من الحدود و قد نستطيع بعد أسابيع دعوة السكان للعودة إلى منازلهم في الشمال