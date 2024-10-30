أول كلمة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اليوم!

يلقي الشيخ نعيم قاسم أول كلمة له بصفته الأمين العام الجديد لحزب الله عند الساعة 3:00 من بعد ظهر اليوم ‏الاربعاء 30-10-2024. ‏