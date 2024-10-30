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محليات

الأمين العام لحزب الله: شبابنا يحققون إنجازات وانتصارات في الميدان

2024-10-30 | 10:58
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الأمين العام لحزب الله: شبابنا يحققون إنجازات وانتصارات في الميدان
الأمين العام لحزب الله: شبابنا يحققون إنجازات وانتصارات في الميدان

قال الأمين العام الجديد لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، في أول كلمة له بعد توليه المنصب، إن "الحزب نهض وصمد بعد الضربات التي تلقاها من طرف الجيش الإسرائيلي"، وشدد على أن "الحزب سيستمر في مساندة غزة".

وعن البرنامج الذي سيعمل عليه، أكد قاسم أن "عمله سيكون استمرارية لبرنامج عمل الأمين العام السابق للحزب، الراحل حسن نصر الله في كل المجالات، السياسية والجهادية والاجتماعية والثقافية، وسنستمر في تنفيذ خطة الحرب التي وضعها مع قيادة المقاومة".

وأضاف أن "الحزب سيبقى في مسار الحرب ضمن التوجهات السياسية المرسومة، ولكنه سيتعامل مع التطورات الجارية، مؤكدا أن الضربة الإسرائيلية كانت مؤلمة، إلّا أن الحزب تعافى وشبابه يحققون إنجازات وانتصارات في الميدان".

كما قال "إن المقاومة اللبنانية وُجدت لتحرير الأرض ومواجهة الاحتلال ونواياه التوسعية"، ولفت إلى أن "المقاومة هي التي أخرجت إسرائيل من لبنان وليست القرارات الدولية".

وتحدث الأمين العام لحزب الله عن النيات الإسرائيلية تجاه لبنان، وقال إنها كانت واضحة، وإن حزب الله أحصى 39 ألف خرق جوي وبحري إسرائيلي للقرار 1701.

وفي موضوع غزة، اعتبر قاسم "أن مساندة غزة كانت واجبة لمواجهة خطر إسرائيل على المنطقة بأسرها من بوابة غزة"، وقال "من حق غزة علينا وعلى الجميع أن ننصرها". كما قال "إن مساندتنا لغزة كسرت المباغتة التي كانت تستعد لها إسرائيل، وبالمقاومة نعطل مشروع إسرائيل الذي لا يحتاج لذرائع".

ووصف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد يحيى السنوار بأنه "أيقونة البطولة لفلسطين وأحرار العالم وقاوم حتى آخر رمق".

وردا على الاتهامات التي توجَّه لحزب الله بشأن علاقته بإيران، أوضح قاسم أن الحزب "لا يقاتل نيابة عن أحد ولا عن مشروع أحد"، وأكد "مشروعنا حماية أرضنا وتحريرها ومؤازرة إخواننا في فلسطين".

وشدد على "أن إيران تدعمنا ولا تريد شيئا منا.. وهي ليست بحاجة لنا"، وقال إنها تدفع ثمنا كبيرا منذ سنين بسبب موقفها من القضية الفلسطينية.

وبينما قدم شكره لجبهات المساندة وخاصة في اليمن والعراق، أعلن الأمين العام لحزب الله ترحيبه بأي دولة عربية وإسلامية تريد أن تدعم حزبه في مقاومة إسرائيل.
 
 
الأمين العام لحزب الله: شبابنا يحققون إنجازات وانتصارات في الميدان

محليات

نعيم قاسم

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