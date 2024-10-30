بالفيديو - كأنه بركان.. جيش العـدو يستكمل نسف القرى وآخرها بلدة الضهيرة

نشرت هيئة البث الإسرائيلية ما تقول أنه نص مقترح لوقف النار بين لبنان وإسرائيل كتبه الموفد الأميركي آموس هوكستين.



​يدعو اقتراح وقف إطلاق النار في لبنان إلى انسحاب إسرائيل خلال 7 أيام من التوقيع عليه؛ ويتعين على لبنان نزع سلاح جميع الجماعات في جنوب لبنان خلال 60 يوماً؛ وتحتفظ إسرائيل بحقها في اتخاذ إجراءات ضد التهديدات الناشئة في عمق لبنان، أي الصواريخ والأسلحة الثقيلة الأخرى.



ويوجد النقاط التالية: