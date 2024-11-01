مراسلة الجديد: الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق على علو منخفض في أجواء الجنوب تزامناً مع التهديدات الإسرائيلية للضاحية الجنوبية

العودة الى الأعلى مراسلة الجديد: الغارة الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية استهدفت دوار الكفاءات تحديداً